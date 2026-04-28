34:17 min María la del barrio - Capítulo 34: Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija 34:59 Capítulo 33 María le cuenta a su familia que encontró a su hijo perdido 37:00 Capítulo 32 Agripina le dice a María que Nandito no es su hijo: se lo regalaron 34:59 Capítulo 31 Nandito entra a robar a la mansión y María quiere salvarlo 34:17 Capítulo 34 Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija

Capítulo 34 María la del barrio : Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija La mujer y su esposo hablan de que Luis Fernando dijo que no le volvería a dar dinero, pues deben romper esa relación para siempre. Es por eso que lo amenaza con decirle a su hija que es adoptada.