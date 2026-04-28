Capítulo 34 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer y su esposo hablan de que Luis Fernando dijo que no le volvería a dar dinero, pues deben romper esa relación para siempre. Es por eso que lo amenaza con decirle a su hija que es adoptada.
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34:17 min
María la del barrio - Capítulo 34: Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija
34:59
Capítulo 33
María le cuenta a su familia que encontró a su hijo perdido
37:00
Capítulo 32
Agripina le dice a María que Nandito no es su hijo: se lo regalaron
34:59
Capítulo 31
Nandito entra a robar a la mansión y María quiere salvarlo
34:17
Capítulo 34
Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija
Capítulo 34 María la del barrio : Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija
La mujer y su esposo hablan de que Luis Fernando dijo que no le volvería a dar dinero, pues deben romper esa relación para siempre. Es por eso que lo amenaza con decirle a su hija que es adoptada.