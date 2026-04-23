34:59 min María la del barrio - Capítulo 31: Nandito entra a robar a la mansión y María quiere salvarlo 34:11 Capítulo 30 Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero 35:34 Capítulo 29 atropellan a Agripina y María sueña que Nandito es su hijo 35:27 Capítulo 28 Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él 34:59 Capítulo 31 Nandito entra a robar a la mansión y María quiere salvarlo

Capítulo 31 María la del barrio : Nandito entra a robar a la mansión y María quiere salvarlo El joven debe conseguir una medicina para Agripina, pero no tiene dinero. Se deja influenciar y entra a robar a la casa. Luis Fernando lo lleva a la policía, pese a las súplicas de su esposa.