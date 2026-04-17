Capítulo 27 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol
Capítulo 27 'María la del Barrio'. La pequeña le dice a su mamá que Penélope es grosera y le dice malas palabras, es por eso que María toma la decisión de despedir a la mujer. Penélope no está de acuerdo y le da quejas a Luis Fernando.
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37:14 min
María la del barrio - Capítulo 27: María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija
36:10
Capítulo 26
Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
36:39
Capítulo 25
María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
35:39
Capítulo 24
Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
37:14
Capítulo 27
María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija
Capítulo 27 María la del barrio : María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija
La menor le dice a su mamá que Penélope es grosera y le dice malas palabras, es por eso que María toma la decisión de despedir a la mujer. La niñera no está de acuerdo y se queja con Luis Fernando.