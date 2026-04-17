37:14 min María la del barrio - Capítulo 27: María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija 36:10 Capítulo 26 Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón 36:39 Capítulo 25 María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo 35:39 Capítulo 24 Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé 37:14 Capítulo 27 María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija

Capítulo 27 María la del barrio : María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija La menor le dice a su mamá que Penélope es grosera y le dice malas palabras, es por eso que María toma la decisión de despedir a la mujer. La niñera no está de acuerdo y se queja con Luis Fernando.