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Capítulo 27 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

Capítulo 27 'María la del Barrio'. La pequeña le dice a su mamá que Penélope es grosera y le dice malas palabras, es por eso que María toma la decisión de despedir a la mujer. Penélope no está de acuerdo y le da quejas a Luis Fernando.

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María la del barrio - Capítulo 27: María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija
26. Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
36:10
Capítulo 26
Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
Capítulo 25 María la del Barrio: María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
36:39
Capítulo 25
María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
24. Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
35:39
Capítulo 24
Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
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37:14
Capítulo 27
María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija

Capítulo 27 María la del barrio : María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija

La menor le dice a su mamá que Penélope es grosera y le dice malas palabras, es por eso que María toma la decisión de despedir a la mujer. La niñera no está de acuerdo y se queja con Luis Fernando.

Por: Caracol Televisión
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26. Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
36:10
Capítulo 26
Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
Capítulo 25 María la del Barrio: María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
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Capítulo 25
María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
24. Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
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Capítulo 24
Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
23. Luis Fernando quiere recuperar el amor de María   
37:11
Capítulo 23
Luis Fernando quiere recuperar el amor de María
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Capítulo 22
Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho
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Capítulo 21
hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos
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37:14
Capítulo 27
María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija