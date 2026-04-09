Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo 'A Otro Nivel'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
Programación
'La Reina del Flow 3'

Capítulo 21 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 21 'María la del Barrio'. Vladimir y Luis Fernando hablan con María y le dicen que es hora de que decida con quién se quiere quedar. Ella escoge a Luis Fernando y días después se casan. Vladimir no asiste a la ceremonia.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

37:23 min
cap (11).png
María la del barrio - Capítulo 21: hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos
capítulo maría.png
37:19
Capítulo 20
Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea  
Capítulo 19 María la del Barrio: Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya
37:52
Capítulo 19
Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya
cap (8).png
36:13
Capítulo 18
El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa
cap (11).png
37:23
Capítulo 21
hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos

Capítulo 21 María la del barrio : hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos

Vladimir y Luis Fernando hablan con María y le dicen que es hora de que decida con quién se quiere quedar. Ella escoge a Luis Fernando y días después se casan. Vladimir no asiste a la ceremonia.

Por: Caracol Televisión
|
capítulo maría.png
37:19
Capítulo 20
Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea  
Capítulo 19 María la del Barrio: Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya
37:52
Capítulo 19
Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya
cap (8).png
36:13
Capítulo 18
El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa
CAPÍTULO (1).png
37:36
Capítulo 17
María le pone una demanda a Luis Fernando
cap (7).png
32:44
Capítulo 16
Soraya acusa injustamente a María de ladrona
plantilla 1280 x 720 (6).png
35:37
Capítulo 15
Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión
cap (11).png
37:23
Capítulo 21
hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos