Capítulo 21 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 21 'María la del Barrio'. Vladimir y Luis Fernando hablan con María y le dicen que es hora de que decida con quién se quiere quedar. Ella escoge a Luis Fernando y días después se casan. Vladimir no asiste a la ceremonia.
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37:23 min
María la del barrio - Capítulo 21: hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos
37:19
Capítulo 20
Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea
37:52
Capítulo 19
Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya
36:13
Capítulo 18
El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa
37:23
Capítulo 21
hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos
Capítulo 21 María la del barrio : hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos
Vladimir y Luis Fernando hablan con María y le dicen que es hora de que decida con quién se quiere quedar. Ella escoge a Luis Fernando y días después se casan. Vladimir no asiste a la ceremonia.