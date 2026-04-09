37:23 min María la del barrio - Capítulo 21: hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos 37:19 Capítulo 20 Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea 37:52 Capítulo 19 Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya 36:13 Capítulo 18 El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa 37:23 Capítulo 21 hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos

Capítulo 21 María la del barrio : hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos Vladimir y Luis Fernando hablan con María y le dicen que es hora de que decida con quién se quiere quedar. Ella escoge a Luis Fernando y días después se casan. Vladimir no asiste a la ceremonia.