Capítulo 55 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo y en español
Capítulo 55 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Penélope le pregunta al detective si encontró algo que pueda perjudicar a María; él responde que cree que la mujer está haciendo una obra de caridad. Ella le dice que tiene información clave.
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13:46 min
María la del barrio - Capítulo 55: Penélope habla con el detective y dice que tiene pistas para él
15:32
Capítulo 54
Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada
15:27
Capítulo 53
María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito
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Capítulo 52
el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope
13:46
Capítulo 55
Penélope habla con el detective y dice que tiene pistas para él
Capítulo 55 María la del barrio : Penélope habla con el detective y dice que tiene pistas para él
Penélope le pregunta al detective si encontró algo que pueda perjudicar a María; él responde que cree que la mujer está haciendo una obra de caridad. Ella le dice que tiene información clave.