13:46 min María la del barrio - Capítulo 55: Penélope habla con el detective y dice que tiene pistas para él 15:32 Capítulo 54 Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada 15:27 Capítulo 53 María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito 17:08 Capítulo 52 el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope 13:46 Capítulo 55 Penélope habla con el detective y dice que tiene pistas para él

Capítulo 55 María la del barrio : Penélope habla con el detective y dice que tiene pistas para él Penélope le pregunta al detective si encontró algo que pueda perjudicar a María; él responde que cree que la mujer está haciendo una obra de caridad. Ella le dice que tiene información clave.