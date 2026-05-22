18:38 min María la del barrio - Capítulo 50: Tita tiene una charla incómoda con su padre sobre el amor 17:46 Capítulo 49 Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito 18:41 Capítulo 48 Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió 15:13 Capítulo 47 Penélope acosa a María y la extorsiona 18:38 Capítulo 50 Tita tiene una charla incómoda con su padre sobre el amor

Capítulo 50 María la del barrio : Tita tiene una charla incómoda con su padre sobre el amor Tras la propuesta de Bernardo, Tita decide hablar con su papá porque tiene algo muy importante para decirle: le pregunta si le da permiso de tener novio y en dos años casarse con él.