Capítulo 50 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 50 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras la propuesta de Bernardo, Tita decide hablar con su papá porque tiene algo muy importante para decirle: le pregunta si le da permiso de tener novio y en dos años casarse con él.
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18:38 min
María la del barrio - Capítulo 50: Tita tiene una charla incómoda con su padre sobre el amor
17:46
Capítulo 49
Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito
18:41
Capítulo 48
Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió
15:13
Capítulo 47
Penélope acosa a María y la extorsiona
18:38
Capítulo 50
Tita tiene una charla incómoda con su padre sobre el amor
Capítulo 50 María la del barrio : Tita tiene una charla incómoda con su padre sobre el amor
Tras la propuesta de Bernardo, Tita decide hablar con su papá porque tiene algo muy importante para decirle: le pregunta si le da permiso de tener novio y en dos años casarse con él.