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Capítulo 57 A Otro Nivel 2026 completo HOY 15 mayo - CaracolTV
Los participantes reciben un fuerte llamado de atención por parte de Kike, Pipe y Gian Marco, quienes les recuerdan las exigencias reales de la industria musical durante la competencia.
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A Otro Nivel: los jurados frenan las quejas y exigen madurez en la carrera musical
1:05:45 min
los jurados frenan las quejas y exigen madurez en la carrera musical
51:54
Capítulo 46
Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto
1:03:36
los grupos bajan de nivel ¿Los romances les estarán afectando?
18:52
Capítulo 45
Agripina y ‘El Veracruz’ hablan sobre la situación de Nandito
1:05:45
los jurados frenan las quejas y exigen madurez en la carrera musical
A Otro Nivel: los jurados frenan las quejas y exigen madurez en la carrera musical
Los participantes reciben un fuerte llamado de atención por parte de Kike, Pipe y Gian Marco, quienes les recuerdan las exigencias reales de la industria musical durante la competencia.
Por:
Karen Juliana Rojas Rodríguez
|
15 de Mayo, 2026
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51:54
Capítulo 46
Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto
1:03:36
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18:52
Capítulo 45
Agripina y ‘El Veracruz’ hablan sobre la situación de Nandito
1:05:36
‘A Otro Nivel’: crece la rivalidad y señalan a líder de tomarse las cosas personales
17:27
Capítulo 44
María le dice a Tita que deben hablar de mujer a mujer
1:05:56
Cristina Hurtado pide serenata a los jurados por el mes de las madres
1:05:45
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María la del barrio
Capítulo 46 María la del barrio : Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto
A Otro Nivel
A Otro Nivel: los grupos bajan de nivel ¿Los romances les estarán afectando?
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Capítulo 45 María la del barrio : Agripina y ‘El Veracruz’ hablan sobre la situación de Nandito
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Capítulo 44 María la del barrio : María le dice a Tita que deben hablar de mujer a mujer
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