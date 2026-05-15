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A Otro Nivel: los jurados frenan las quejas y exigen madurez en la carrera musical Los participantes reciben un fuerte llamado de atención por parte de Kike, Pipe y Gian Marco, quienes les recuerdan las exigencias reales de la industria musical durante la competencia.