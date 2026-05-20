18:41 min María la del barrio - Capítulo 48: Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió 15:13 Capítulo 47 Penélope acosa a María y la extorsiona 1:05:45 los jurados frenan las quejas y exigen madurez en la carrera musical 51:54 Capítulo 46 Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto 18:41 Capítulo 48 Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió

Capítulo 48 María la del barrio : Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió Tras volver del orfanato, Luis Fernando le dice a María que estaba en ese lugar con Verónica y que ella le confesó que es la verdadera madre de Tita.