Capítulo 48 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 48 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras volver del orfanato, Luis Fernando le dice a María que estaba en ese lugar con Verónica y que ella le confesó que es la verdadera madre de Tita.
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18:41 min
María la del barrio - Capítulo 48: Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió
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Capítulo 47
Penélope acosa a María y la extorsiona
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los jurados frenan las quejas y exigen madurez en la carrera musical
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Capítulo 46
Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto
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Capítulo 48
Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió
Capítulo 48 María la del barrio : Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió
Tras volver del orfanato, Luis Fernando le dice a María que estaba en ese lugar con Verónica y que ella le confesó que es la verdadera madre de Tita.