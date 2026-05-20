Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo A Otro Nivel
Murió Totó La Momposina
Actriz de 'Padres e Hijos'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 48 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 48 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras volver del orfanato, Luis Fernando le dice a María que estaba en ese lugar con Verónica y que ella le confesó que es la verdadera madre de Tita.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

18:41 min
cap (2).png
María la del barrio - Capítulo 48: Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió
cap (1).png
15:13
Capítulo 47
Penélope acosa a María y la extorsiona
Texto del párrafo - 2026-05-15T214031.892.jpg
1:05:45
los jurados frenan las quejas y exigen madurez en la carrera musical
cap (18).png
51:54
Capítulo 46
Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto
cap (2).png
18:41
Capítulo 48
Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió

Capítulo 48 María la del barrio : Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió

Tras volver del orfanato, Luis Fernando le dice a María que estaba en ese lugar con Verónica y que ella le confesó que es la verdadera madre de Tita.

Por: Caracol Televisión
|
cap (1).png
15:13
Capítulo 47
Penélope acosa a María y la extorsiona
Texto del párrafo - 2026-05-15T214031.892.jpg
1:05:45
los jurados frenan las quejas y exigen madurez en la carrera musical
cap (18).png
51:54
Capítulo 46
Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto
plantilla 1280 x 720 (16) (1).png
18:52
Capítulo 45
Agripina y ‘El Veracruz’ hablan sobre la situación de Nandito
44. María le dice a Tita que deben hablar de mujer a mujer
17:27
Capítulo 44
María le dice a Tita que deben hablar de mujer a mujer
cap (17).png
19:36
Capítulo 43
Soraya consigue un nuevo amante y quiere robarle su dinero
cap (2).png
18:41
Capítulo 48
Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió