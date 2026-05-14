18:52 min María la del barrio - Capítulo 45: Agripina y ‘El Veracruz’ hablan sobre la situación de Nandito 17:27 Capítulo 44 María le dice a Tita que deben hablar de mujer a mujer 19:36 Capítulo 43 Soraya consigue un nuevo amante y quiere robarle su dinero 35:14 Capítulo 42 Nandito le confiesa a Agripina que por necesidad robó a María 18:52 Capítulo 45 Agripina y ‘El Veracruz’ hablan sobre la situación de Nandito

Capítulo 45 María la del barrio : Agripina y ‘El Veracruz’ hablan sobre la situación de Nandito Los compadres se reúnen y dicen que están muy preocupados por el romance que existe entre los jóvenes, asegurando que no lo permitirán, pues prácticamente son hermanastros.