Capítulo 45 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 45 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Los compadres se reúnen y dicen que están muy preocupados por el romance que existe entre los jóvenes, asegurando que no lo permitirán, pues prácticamente son hermanastros.
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18:52 min
María la del barrio - Capítulo 45: Agripina y ‘El Veracruz’ hablan sobre la situación de Nandito
17:27
Capítulo 44
María le dice a Tita que deben hablar de mujer a mujer
19:36
Capítulo 43
Soraya consigue un nuevo amante y quiere robarle su dinero
35:14
Capítulo 42
Nandito le confiesa a Agripina que por necesidad robó a María
18:52
Capítulo 45
Agripina y ‘El Veracruz’ hablan sobre la situación de Nandito
Capítulo 45 María la del barrio : Agripina y ‘El Veracruz’ hablan sobre la situación de Nandito
Los compadres se reúnen y dicen que están muy preocupados por el romance que existe entre los jóvenes, asegurando que no lo permitirán, pues prácticamente son hermanastros.