34:00 min María la del barrio - Capítulo 41: Tita le confiesa a su mamá que estuvo en una cita con un joven 37:36 Capítulo 40 Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona 35:16 Capítulo 39 Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita 37:40 Capítulo 38 Soraya quiere volver a México y está en recuperación 34:00 Capítulo 41 Tita le confiesa a su mamá que estuvo en una cita con un joven

Capítulo 41 María la del barrio : Tita le confiesa a su mamá que estuvo en una cita con un joven Tita llega a casa ansiosa por hablar con su mamá. María está feliz por escucharla porque cree que sabrá quién es su enamorado, pero su hija la reta y mantiene la identidad de él en secreto.