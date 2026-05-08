Capítulo 41 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol
Capítulo 41 'María la del Barrio'. Tita llega a casa ansiosa por hablar con su mamá. María está feliz por escucharla porque cree que sabrá quién es su enamorado, pero su hija la reta y mantiene la identidad de él en secreto.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
34:00 min
María la del barrio - Capítulo 41: Tita le confiesa a su mamá que estuvo en una cita con un joven
37:36
Capítulo 40
Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona
35:16
Capítulo 39
Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita
37:40
Capítulo 38
Soraya quiere volver a México y está en recuperación
34:00
Capítulo 41
Tita le confiesa a su mamá que estuvo en una cita con un joven
Capítulo 41 María la del barrio : Tita le confiesa a su mamá que estuvo en una cita con un joven
Tita llega a casa ansiosa por hablar con su mamá. María está feliz por escucharla porque cree que sabrá quién es su enamorado, pero su hija la reta y mantiene la identidad de él en secreto.