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Capítulo 41 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

Capítulo 41 'María la del Barrio'. Tita llega a casa ansiosa por hablar con su mamá. María está feliz por escucharla porque cree que sabrá quién es su enamorado, pero su hija la reta y mantiene la identidad de él en secreto.

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34:00 min
María
María la del barrio - Capítulo 41: Tita le confiesa a su mamá que estuvo en una cita con un joven
Cap María.png
37:36
Capítulo 40
Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona
cap m.png
35:16
Capítulo 39
Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita
cap (16).png
37:40
Capítulo 38
Soraya quiere volver a México y está en recuperación 
María
34:00
Capítulo 41
Tita le confiesa a su mamá que estuvo en una cita con un joven

Capítulo 41 María la del barrio : Tita le confiesa a su mamá que estuvo en una cita con un joven

Tita llega a casa ansiosa por hablar con su mamá. María está feliz por escucharla porque cree que sabrá quién es su enamorado, pero su hija la reta y mantiene la identidad de él en secreto.

Por: Caracol Televisión
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Cap María.png
37:36
Capítulo 40
Tita invita a Nandito a una fiesta, pero su plan no funciona
cap m.png
35:16
Capítulo 39
Luis Fernando le dice a María que alguien más sabe la verdad de Tita
cap (16).png
37:40
Capítulo 38
Soraya quiere volver a México y está en recuperación 
Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
37:29
Capítulo 37
Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
Capítulo 36 María la del Barrio: Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
39:45
Capítulo 36
Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
cap (15).png
37:27
Capítulo 35
Victoria está recibiendo cartas anónimas y sospecha de quién son
María
34:00
Capítulo 41
Tita le confiesa a su mamá que estuvo en una cita con un joven