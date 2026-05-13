17:27 min María la del barrio - Capítulo 44: María le dice a Tita que deben hablar de mujer a mujer 19:36 Capítulo 43 Soraya consigue un nuevo amante y quiere robarle su dinero 35:14 Capítulo 42 Nandito le confiesa a Agripina que por necesidad robó a María 34:00 Capítulo 41 Tita le confiesa a su mamá que estuvo en una cita con un joven 17:27 Capítulo 44 María le dice a Tita que deben hablar de mujer a mujer

Capítulo 44 María la del barrio : María le dice a Tita que deben hablar de mujer a mujer María está angustiada por la actitud de su hija, por eso la busca intensamente por toda la casa; le pide que la escuche, pero Tita solo quiere hablar si su papá está presente.