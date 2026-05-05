Capítulo 38 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 38 'María la del Barrio'. Después de muchos años, Soraya quiere atormentar de nuevo a la familia; es por eso que decide ir a terapias. Allí conoce a un viudo y sabe que es el hombre perfecto para ella, pues es millonario.
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37:40 min
María la del barrio - Capítulo 38: Soraya quiere volver a México y está en recuperación
37:29
Capítulo 37
Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
39:45
Capítulo 36
Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
37:27
Capítulo 35
Victoria está recibiendo cartas anónimas y sospecha de quién son
37:40
Capítulo 38
Soraya quiere volver a México y está en recuperación
Capítulo 38 María la del barrio : Soraya quiere volver a México y está en recuperación
Después de muchos años, Soraya quiere atormentar de nuevo a la familia; es por eso que decide ir a terapias. Allí conoce a un viudo y sabe que es el hombre perfecto para ella, pues es millonario.