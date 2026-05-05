37:40 min María la del barrio - Capítulo 38: Soraya quiere volver a México y está en recuperación 37:29 Capítulo 37 Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María 39:45 Capítulo 36 Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando 37:27 Capítulo 35 Victoria está recibiendo cartas anónimas y sospecha de quién son 37:40 Capítulo 38 Soraya quiere volver a México y está en recuperación

Capítulo 38 María la del barrio : Soraya quiere volver a México y está en recuperación Después de muchos años, Soraya quiere atormentar de nuevo a la familia; es por eso que decide ir a terapias. Allí conoce a un viudo y sabe que es el hombre perfecto para ella, pues es millonario.