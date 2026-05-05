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Capítulo 38 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 38 'María la del Barrio'. Después de muchos años, Soraya quiere atormentar de nuevo a la familia; es por eso que decide ir a terapias. Allí conoce a un viudo y sabe que es el hombre perfecto para ella, pues es millonario.

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37:40 min
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María la del barrio - Capítulo 38: Soraya quiere volver a México y está en recuperación 
Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
37:29
Capítulo 37
Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
Capítulo 36 María la del Barrio: Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
39:45
Capítulo 36
Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
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37:27
Capítulo 35
Victoria está recibiendo cartas anónimas y sospecha de quién son
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37:40
Capítulo 38
Soraya quiere volver a México y está en recuperación 

Capítulo 38 María la del barrio : Soraya quiere volver a México y está en recuperación 

Después de muchos años, Soraya quiere atormentar de nuevo a la familia; es por eso que decide ir a terapias. Allí conoce a un viudo y sabe que es el hombre perfecto para ella, pues es millonario.

Por: Caracol Televisión
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Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
37:29
Capítulo 37
Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
Capítulo 36 María la del Barrio: Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
39:45
Capítulo 36
Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
cap (15).png
37:27
Capítulo 35
Victoria está recibiendo cartas anónimas y sospecha de quién son
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34:17
Capítulo 34
Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija
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34:59
Capítulo 33
María le cuenta a su familia que encontró a su hijo perdido
María 32
37:00
Capítulo 32
Agripina le dice a María que Nandito no es su hijo: se lo regalaron
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37:40
Capítulo 38
Soraya quiere volver a México y está en recuperación 