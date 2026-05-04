Capítulo 37 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 37 'María la del Barrio'. Después de recibir el último pago de Luis Fernando, la pareja decide salir del hotel y buscar un apartamento para vivir. Lo que no saben es que en ese mismo lugar vivirá el hijo de María.
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37:29 min
María la del barrio - Capítulo 37: Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
39:45
Capítulo 36
Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
37:27
Capítulo 35
Victoria está recibiendo cartas anónimas y sospecha de quién son
34:17
Capítulo 34
Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija
37:29
Capítulo 37
Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
Capítulo 37 María la del barrio : Penélope y su esposo comenzarán una nueva vida cerca de María
Después de recibir el último pago de Luis Fernando, la pareja decide salir del hotel y buscar un apartamento para vivir. Lo que no saben es que en ese mismo lugar vivirá el hijo de María.