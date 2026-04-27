Capítulo 33 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 33 'María la del Barrio'. Tras la visita a la penitenciaría, María habla con sus suegros y Lupe y les dice que su presentimiento si era real. Además, asegura que está dispuesta a recuperar todo el tiempo perdido con Nandito.
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34:59 min
María la del barrio - Capítulo 33: María le cuenta a su familia que encontró a su hijo perdido
37:00
Capítulo 32
Agripina le dice a María que Nandito no es su hijo: se lo regalaron
34:59
Capítulo 31
Nandito entra a robar a la mansión y María quiere salvarlo
34:11
Capítulo 30
Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero
34:59
Capítulo 33
María le cuenta a su familia que encontró a su hijo perdido
Capítulo 33 María la del barrio : María le cuenta a su familia que encontró a su hijo perdido
Tras la visita a la penitenciaría, María habla con sus suegros y Lupe y les dice que su presentimiento si era real. Además, asegura que está dispuesta a recuperar todo el tiempo perdido con Nandito.