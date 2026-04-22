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Capítulo 30 de 'María, la del barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 30 de 'María, la del barrio', novela mexicana que se transmite por Caracol Televisión, completo. Penélope reaparece en la vida de Luis Fernando y lo chantajea.

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34:11 min
Capítulo 30 María, la del barrio: Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero
María la del barrio - Capítulo 30: Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero
atropellan a Agripina y María sueña que Nandito es su hijo
35:34
Capítulo 29
atropellan a Agripina y María sueña que Nandito es su hijo
28. Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
35:27
Capítulo 28
Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
cap (13).png
37:14
Capítulo 27
María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija
Capítulo 30 María, la del barrio: Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero
34:11
Capítulo 30
Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero

Capítulo 30 María la del barrio : Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero

La examante de Luis Fernando reaparece en la oficina de él y le exige que le dé dinero, a cambio de no decir que María de los Ángeles en realidad es adoptada. A él no le queda más que acceder.

Por: Alejandra Hurtado
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atropellan a Agripina y María sueña que Nandito es su hijo
35:34
Capítulo 29
atropellan a Agripina y María sueña que Nandito es su hijo
28. Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
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26. Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
36:10
Capítulo 26
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Capítulo 25 María la del Barrio: María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
36:39
Capítulo 25
María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
24. Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
35:39
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Capítulo 30 María, la del barrio: Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero
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Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero