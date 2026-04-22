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Capítulo 30 de 'María, la del barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 30 de 'María, la del barrio', novela mexicana que se transmite por Caracol Televisión, completo. Penélope reaparece en la vida de Luis Fernando y lo chantajea.
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Capítulo 30 María la del barrio : Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero
34:11 min
María la del barrio - Capítulo 30:
Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero
35:34
Capítulo 29
atropellan a Agripina y María sueña que Nandito es su hijo
35:27
Capítulo 28
Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
37:14
Capítulo 27
María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija
34:11
Capítulo 30
Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero
Capítulo 30 María la del barrio : Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero
La examante de Luis Fernando reaparece en la oficina de él y le exige que le dé dinero, a cambio de no decir que María de los Ángeles en realidad es adoptada. A él no le queda más que acceder.
Por:
Alejandra Hurtado
|
22 de Abril, 2026
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35:34
Capítulo 29
atropellan a Agripina y María sueña que Nandito es su hijo
35:27
Capítulo 28
Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
37:14
Capítulo 27
María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija
36:10
Capítulo 26
Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
36:39
Capítulo 25
María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
35:39
Capítulo 24
Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
34:11
Capítulo 30
Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero
María la del barrio
Capítulo 29 María la del barrio : atropellan a Agripina y María sueña que Nandito es su hijo
María la del barrio
Capítulo 28 María la del barrio : Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
María la del barrio
Capítulo 27 María la del barrio : María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija
María la del barrio
Capítulo 26 María la del barrio : Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
María la del barrio
Capítulo 25 María la del barrio : María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
María la del barrio
Capítulo 24 María la del barrio : Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
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