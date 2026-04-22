34:11 min María la del barrio - Capítulo 30: Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero 35:34 Capítulo 29 atropellan a Agripina y María sueña que Nandito es su hijo 35:27 Capítulo 28 Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él 37:14 Capítulo 27 María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija 34:11 Capítulo 30 Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero

Capítulo 30 María la del barrio : Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero La examante de Luis Fernando reaparece en la oficina de él y le exige que le dé dinero, a cambio de no decir que María de los Ángeles en realidad es adoptada. A él no le queda más que acceder.