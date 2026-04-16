36:10 min María la del barrio - Capítulo 26: Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón 36:39 Capítulo 25 María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo 35:39 Capítulo 24 Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé 37:11 Capítulo 23 Luis Fernando quiere recuperar el amor de María 36:10 Capítulo 26 Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón

Capítulo 26 María la del barrio : Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón María descubre a Luis Fernando borracho en su casa y lo enfrenta porque está molesta, pero él le dice que si volvió a tomar es culpa de ella y le confiesa que quiere tener intimidad con otra mujer.