Capítulo 26 'María la del Barrio' novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 26 'María la del Barrio' novela mexicana de Caracol. María descubre a Luis Fernando borracho en su casa y lo enfrenta porque está molesta, pero él le dice que si volvió a tomar es culpa de ella y le confiesa que quiere tener intimidad con otra mujer.
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36:10 min
María la del barrio - Capítulo 26: Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
36:39
Capítulo 25
María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
35:39
Capítulo 24
Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
37:11
Capítulo 23
Luis Fernando quiere recuperar el amor de María
36:10
Capítulo 26
Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
Capítulo 26 María la del barrio : Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
María descubre a Luis Fernando borracho en su casa y lo enfrenta porque está molesta, pero él le dice que si volvió a tomar es culpa de ella y le confiesa que quiere tener intimidad con otra mujer.