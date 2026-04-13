Capítulo 23 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 23 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras la charla con el padre de la iglesia, Luis Fernando deja de creer que su esposa le fue infiel con su hermano y emprende una búsqueda con detectives para encontrarla, pero no es lo que espera.
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37:11 min
María la del barrio - Capítulo 23: Luis Fernando quiere recuperar el amor de María
37:31
Capítulo 22
Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho
37:23
Capítulo 21
hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos
37:19
Capítulo 20
Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea
37:11
Capítulo 23
Luis Fernando quiere recuperar el amor de María
Capítulo 23 María la del barrio : Luis Fernando quiere recuperar el amor de María
Tras la charla con el padre de la iglesia, Luis Fernando deja de creer que su esposa le fue infiel con su hermano y emprende una búsqueda con detectives para encontrarla, pero no es lo que espera.