Capítulo 23 María la del barrio : Luis Fernando quiere recuperar el amor de María

Capítulo 23 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo Capítulo 23 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras la charla con el padre de la iglesia, Luis Fernando deja de creer que su esposa le fue infiel con su hermano y emprende una búsqueda con detectives para encontrarla, pero no es lo que espera.