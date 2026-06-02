Capítulo 57 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 57 'María la del Barrio'. Después de que Luis Fernando llegara a donde Nandito, las cosas entre él y María se terminan. María le dice a Agripina que no diga nada y que en un futuro se llevará a Nandito fuera de México.
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37:31 min
María la del barrio - Capítulo 57: Agripina recibe una triste noticia por parte de María
37:27
Capítulo 56
Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida
13:46
Capítulo 55
Penélope habla con el detective y dice que tiene pistas para él
15:32
Capítulo 54
Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada
37:31
Capítulo 57
Agripina recibe una triste noticia por parte de María
Capítulo 57 María la del barrio : Agripina recibe una triste noticia por parte de María
Después de que Luis Fernando llegara a donde Nandito, las cosas entre él y María se terminan. María le dice a Agripina que no diga nada y que en un futuro se llevará a Nandito fuera de México.