37:31 min María la del barrio - Capítulo 57: Agripina recibe una triste noticia por parte de María 37:27 Capítulo 56 Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida 13:46 Capítulo 55 Penélope habla con el detective y dice que tiene pistas para él 15:32 Capítulo 54 Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada 37:31 Capítulo 57 Agripina recibe una triste noticia por parte de María

Capítulo 57 María la del barrio : Agripina recibe una triste noticia por parte de María Después de que Luis Fernando llegara a donde Nandito, las cosas entre él y María se terminan. María le dice a Agripina que no diga nada y que en un futuro se llevará a Nandito fuera de México.