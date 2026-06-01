Capítulo 56 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo y en español
Capítulo 56 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras la fuerte pelea que tuvo con su esposa, él decide empacar sus maletas y abandonar el hogar. Dice que se alejará de su familia porque todos son cómplices de la infidelidad de María.
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37:27 min
María la del barrio - Capítulo 56: Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida
13:46
Capítulo 55
Penélope habla con el detective y dice que tiene pistas para él
15:32
Capítulo 54
Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada
15:27
Capítulo 53
María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito
37:27
Capítulo 56
Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida
Capítulo 56 María la del barrio : Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida
Tras la fuerte pelea que tuvo con su esposa, él decide empacar sus maletas y abandonar el hogar. Dice que se alejará de su familia porque todos son cómplices de la infidelidad de María.