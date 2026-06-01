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Capítulo 56 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo y en español

Capítulo 56 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras la fuerte pelea que tuvo con su esposa, él decide empacar sus maletas y abandonar el hogar. Dice que se alejará de su familia porque todos son cómplices de la infidelidad de María.

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37:27 min
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María la del barrio - Capítulo 56: Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida
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13:46
Capítulo 55
Penélope habla con el detective y dice que tiene pistas para él  
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15:32
Capítulo 54
Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada
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15:27
Capítulo 53
María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito
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37:27
Capítulo 56
Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida

Capítulo 56 María la del barrio : Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida

Tras la fuerte pelea que tuvo con su esposa, él decide empacar sus maletas y abandonar el hogar. Dice que se alejará de su familia porque todos son cómplices de la infidelidad de María.

Por: Caracol Televisión
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maria cap.png
13:46
Capítulo 55
Penélope habla con el detective y dice que tiene pistas para él  
cap maría.png
15:32
Capítulo 54
Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada
cap maría.png
15:27
Capítulo 53
María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito
cap.png
17:08
Capítulo 52
el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope
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33:11
Capítulo 51
la paz de Luis Fernando se ve afectada por las cartas anónimas
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18:38
Capítulo 50
Tita tiene una charla incómoda con su padre sobre el amor
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37:27
Capítulo 56
Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida