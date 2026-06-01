Capítulo 56 María la del barrio : Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida

Capítulo 56 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo y en español Capítulo 56 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras la fuerte pelea que tuvo con su esposa, él decide empacar sus maletas y abandonar el hogar. Dice que se alejará de su familia porque todos son cómplices de la infidelidad de María.