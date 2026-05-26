Capítulo 52 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 52 'María la del Barrio'. El hombre visita el edificio donde vive Nandito y Penélope, consigue hablar con ella y le dice que tiene unas preguntas para hacerle acerca de María. Penélope le dice que María tiene un amante.
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17:08 min
María la del barrio - Capítulo 52: el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope
33:11
Capítulo 51
la paz de Luis Fernando se ve afectada por las cartas anónimas
18:38
Capítulo 50
Tita tiene una charla incómoda con su padre sobre el amor
17:46
Capítulo 49
Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito
17:08
Capítulo 52
el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope
Capítulo 52 María la del barrio : el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope
El hombre visita el edificio donde vive Nandito y Penélope, consigue hablar con ella y le dice que tiene unas preguntas para hacerle acerca de María. Penélope le dice que María tiene un amante.