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Capítulo 52 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 52 'María la del Barrio'. El hombre visita el edificio donde vive Nandito y Penélope, consigue hablar con ella y le dice que tiene unas preguntas para hacerle acerca de María. Penélope le dice que María tiene un amante.

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17:08 min
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María la del barrio - Capítulo 52: el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope
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33:11
Capítulo 51
la paz de Luis Fernando se ve afectada por las cartas anónimas
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18:38
Capítulo 50
Tita tiene una charla incómoda con su padre sobre el amor
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17:46
Capítulo 49
Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito
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17:08
Capítulo 52
el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope

Capítulo 52 María la del barrio : el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope

El hombre visita el edificio donde vive Nandito y Penélope, consigue hablar con ella y le dice que tiene unas preguntas para hacerle acerca de María. Penélope le dice que María tiene un amante.

Por: Caracol Televisión
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cap maría.png
33:11
Capítulo 51
la paz de Luis Fernando se ve afectada por las cartas anónimas
MARÍA CAP.png
18:38
Capítulo 50
Tita tiene una charla incómoda con su padre sobre el amor
cap.png
17:46
Capítulo 49
Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito
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18:41
Capítulo 48
Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió
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15:13
Capítulo 47
Penélope acosa a María y la extorsiona
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1:05:45
los jurados frenan las quejas y exigen madurez en la carrera musical
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17:08
Capítulo 52
el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope