17:08 min María la del barrio - Capítulo 52: el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope 33:11 Capítulo 51 la paz de Luis Fernando se ve afectada por las cartas anónimas 18:38 Capítulo 50 Tita tiene una charla incómoda con su padre sobre el amor 17:46 Capítulo 49 Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito 17:08 Capítulo 52 el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope

Capítulo 52 María la del barrio : el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope El hombre visita el edificio donde vive Nandito y Penélope, consigue hablar con ella y le dice que tiene unas preguntas para hacerle acerca de María. Penélope le dice que María tiene un amante.