Capítulo 47 María la del barrio : Penélope acosa a María y la extorsiona

Capítulo 47 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María va saliendo del edificio en el que vive su hijo y se encuentra a Penélope, ella le dice que sabe que Nandito es su amante y que si quiere que su secreto siga a salvo debe darle más dinero.