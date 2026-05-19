Capítulo 47 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María va saliendo del edificio en el que vive su hijo y se encuentra a Penélope, ella le dice que sabe que Nandito es su amante y que si quiere que su secreto siga a salvo debe darle más dinero.
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15:13 min
María la del barrio - Capítulo 47: Penélope acosa a María y la extorsiona
1:05:45
los jurados frenan las quejas y exigen madurez en la carrera musical
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Capítulo 46
Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto
18:52
Capítulo 45
Agripina y ‘El Veracruz’ hablan sobre la situación de Nandito
15:13
Capítulo 47
Penélope acosa a María y la extorsiona
Capítulo 47 María la del barrio : Penélope acosa a María y la extorsiona
María va saliendo del edificio en el que vive su hijo y se encuentra a Penélope, ella le dice que sabe que Nandito es su amante y que si quiere que su secreto siga a salvo debe darle más dinero.