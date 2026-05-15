51:54 min María la del barrio - Capítulo 46: Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto 18:52 Capítulo 45 Agripina y ‘El Veracruz’ hablan sobre la situación de Nandito 17:27 Capítulo 44 María le dice a Tita que deben hablar de mujer a mujer 19:36 Capítulo 43 Soraya consigue un nuevo amante y quiere robarle su dinero 51:54 Capítulo 46 Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto

Capítulo 46 María la del barrio : Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto Las mujeres salen del orfanato, pero antes le prometen a Sor Matilde que no dirán nada de lo que ella les confió. Verónica dice que al menos hablará con Luis Fernando y le contará la verdad.