Capítulo 49 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 49 'María la del Barrio'. La pareja está hablando sobre la carta anónima que le enviaron a Luis Fernando, y Penélope llega a la conclusión de que es extraño que Nandito no se parezca a Agripina y afirma que María es su madre.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
17:46 min
María la del barrio - Capítulo 49: Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito
18:41
Capítulo 48
Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió
15:13
Capítulo 47
Penélope acosa a María y la extorsiona
51:54
Capítulo 46
Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto
17:46
Capítulo 49
Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito
Capítulo 49 María la del barrio : Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito
La pareja está hablando sobre la carta anónima que le enviaron a Luis Fernando, y Penélope llega a la conclusión de que es extraño que Nandito no se parezca a Agripina y afirma que María es su madre.