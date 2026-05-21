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Capítulo 49 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 49 'María la del Barrio'. La pareja está hablando sobre la carta anónima que le enviaron a Luis Fernando, y Penélope llega a la conclusión de que es extraño que Nandito no se parezca a Agripina y afirma que María es su madre.

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17:46 min
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María la del barrio - Capítulo 49: Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito
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18:41
Capítulo 48
Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió
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15:13
Capítulo 47
Penélope acosa a María y la extorsiona
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51:54
Capítulo 46
Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto
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17:46
Capítulo 49
Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito

Capítulo 49 María la del barrio : Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito

La pareja está hablando sobre la carta anónima que le enviaron a Luis Fernando, y Penélope llega a la conclusión de que es extraño que Nandito no se parezca a Agripina y afirma que María es su madre.

Por: Caracol Televisión
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18:41
Capítulo 48
Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió
cap (1).png
15:13
Capítulo 47
Penélope acosa a María y la extorsiona
cap (18).png
51:54
Capítulo 46
Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto
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18:52
Capítulo 45
Agripina y ‘El Veracruz’ hablan sobre la situación de Nandito
44. María le dice a Tita que deben hablar de mujer a mujer
17:27
Capítulo 44
María le dice a Tita que deben hablar de mujer a mujer
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19:36
Capítulo 43
Soraya consigue un nuevo amante y quiere robarle su dinero
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17:46
Capítulo 49
Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito