17:46 min María la del barrio - Capítulo 49: Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito 18:41 Capítulo 48 Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió 15:13 Capítulo 47 Penélope acosa a María y la extorsiona 51:54 Capítulo 46 Verónica le dice a su mamá que no puede guardar el secreto 17:46 Capítulo 49 Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito

Capítulo 49 María la del barrio : Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito La pareja está hablando sobre la carta anónima que le enviaron a Luis Fernando, y Penélope llega a la conclusión de que es extraño que Nandito no se parezca a Agripina y afirma que María es su madre.