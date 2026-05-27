15:27 min María la del barrio - Capítulo 53: María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito 17:08 Capítulo 52 el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope 33:11 Capítulo 51 la paz de Luis Fernando se ve afectada por las cartas anónimas 18:38 Capítulo 50 Tita tiene una charla incómoda con su padre sobre el amor 15:27 Capítulo 53 María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito

Capítulo 53 María la del barrio : María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito Agripina le dice a María que ya es hora de que le cuente a Luis Fernando la verdad sobre el joven, pero ella le asegura que aún no es tiempo. María le responde que en unos meses vivirá con Nandito.