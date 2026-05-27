Capítulo 53 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 53 'María la del Barrio'. Agripina le dice a María que ya es hora de que le cuente a Luis Fernando la verdad sobre el joven, pero ella le asegura que aún no es tiempo. María le responde que en unos meses vivirá con Nandito.
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15:27 min
María la del barrio - Capítulo 53: María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito
17:08
Capítulo 52
el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope
33:11
Capítulo 51
la paz de Luis Fernando se ve afectada por las cartas anónimas
18:38
Capítulo 50
Tita tiene una charla incómoda con su padre sobre el amor
15:27
Capítulo 53
María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito
Capítulo 53 María la del barrio : María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito
Agripina le dice a María que ya es hora de que le cuente a Luis Fernando la verdad sobre el joven, pero ella le asegura que aún no es tiempo. María le responde que en unos meses vivirá con Nandito.