Capítulo 54 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo y en español
Capítulo 54 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. El hombre le dice a Verónica que estuvo en prisión por 17 años y que no fue capaz de contárselo antes por temor a su respuesta. Ella también le confiesa que estuvo embarazada y le habla de Tita.
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15:32 min
María la del barrio - Capítulo 54: Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada
15:27
Capítulo 53
María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito
17:08
Capítulo 52
el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope
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Capítulo 51
la paz de Luis Fernando se ve afectada por las cartas anónimas
15:32
Capítulo 54
Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada
Capítulo 54 María la del barrio : Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada
El hombre le dice a Verónica que estuvo en prisión por 17 años y que no fue capaz de contárselo antes por temor a su respuesta. Ella también le confiesa que estuvo embarazada y le habla de Tita.