15:32 min María la del barrio - Capítulo 54: Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada 15:27 Capítulo 53 María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito 17:08 Capítulo 52 el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope 33:11 Capítulo 51 la paz de Luis Fernando se ve afectada por las cartas anónimas 15:32 Capítulo 54 Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada

Capítulo 54 María la del barrio : Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada El hombre le dice a Verónica que estuvo en prisión por 17 años y que no fue capaz de contárselo antes por temor a su respuesta. Ella también le confiesa que estuvo embarazada y le habla de Tita.