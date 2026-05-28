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Capítulo 54 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo y en español

Capítulo 54 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. El hombre le dice a Verónica que estuvo en prisión por 17 años y que no fue capaz de contárselo antes por temor a su respuesta. Ella también le confiesa que estuvo embarazada y le habla de Tita.

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15:32 min
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María la del barrio - Capítulo 54: Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada
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15:27
Capítulo 53
María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito
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17:08
Capítulo 52
el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope
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33:11
Capítulo 51
la paz de Luis Fernando se ve afectada por las cartas anónimas
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15:32
Capítulo 54
Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada

Capítulo 54 María la del barrio : Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada

El hombre le dice a Verónica que estuvo en prisión por 17 años y que no fue capaz de contárselo antes por temor a su respuesta. Ella también le confiesa que estuvo embarazada y le habla de Tita.

Por: Caracol Televisión
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cap maría.png
15:27
Capítulo 53
María le dice a Agripina que en un futuro se llevará a Nandito
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17:08
Capítulo 52
el detective que contrató Luis Fernando habla con Penélope
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33:11
Capítulo 51
la paz de Luis Fernando se ve afectada por las cartas anónimas
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18:38
Capítulo 50
Tita tiene una charla incómoda con su padre sobre el amor
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17:46
Capítulo 49
Penélope y su esposo descubren la verdad de Nandito
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18:41
Capítulo 48
Luis Fernando le dice a su esposa que la madre de Tita volvió
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15:32
Capítulo 54
Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada