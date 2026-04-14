35:39 min María la del barrio - Capítulo 24: Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé 37:11 Capítulo 23 Luis Fernando quiere recuperar el amor de María 37:31 Capítulo 22 Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho 37:23 Capítulo 21 hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos 35:39 Capítulo 24 Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé

Capítulo 24 María la del barrio : Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé En medio de la visita a María, ella le dijo que regaló a su hijo, pero él no le cree y piensa que son síntomas de su enfermedad. Es por eso que busca orfanatos para adoptar un niño recién nacido.