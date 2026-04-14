Capítulo 24 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 24 'María la del Barrio'. En medio de la visita a María, ella le dijo que regaló a su hijo, pero él no le cree y piensa que son síntomas de su enfermedad. Es por eso que busca orfanatos para adoptar un niño recién nacido.
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35:39 min
María la del barrio - Capítulo 24: Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
37:11
Capítulo 23
Luis Fernando quiere recuperar el amor de María
37:31
Capítulo 22
Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho
37:23
Capítulo 21
hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos
35:39
Capítulo 24
Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
Capítulo 24 María la del barrio : Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
En medio de la visita a María, ella le dijo que regaló a su hijo, pero él no le cree y piensa que son síntomas de su enfermedad. Es por eso que busca orfanatos para adoptar un niño recién nacido.