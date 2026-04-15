36:39 min María la del barrio - Capítulo 25: María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo 35:39 Capítulo 24 Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé 37:11 Capítulo 23 Luis Fernando quiere recuperar el amor de María 37:31 Capítulo 22 Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho 36:39 Capítulo 25 María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo

Capítulo 25 María la del barrio : María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo María y Fernando van a la plaza y allí encuentran un niño que trabaja en el lugar, y ella le pide ayuda con las bolsas a cambio de dinero. María se encariña con el pequeño.