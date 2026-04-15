Capítulo 25 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María y Fernando van a la plaza y allí encuentran un niño que trabaja en el lugar, y ella le pide ayuda con las bolsas a cambio de dinero. María se encariña con el pequeño.
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36:39 min
María la del barrio - Capítulo 25: María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
35:39
Capítulo 24
Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
37:11
Capítulo 23
Luis Fernando quiere recuperar el amor de María
37:31
Capítulo 22
Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho
36:39
Capítulo 25
María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
Capítulo 25 María la del barrio : María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
María y Fernando van a la plaza y allí encuentran un niño que trabaja en el lugar, y ella le pide ayuda con las bolsas a cambio de dinero. María se encariña con el pequeño.