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Capítulo 20 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 20 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Osvaldo descubre que Soraya y su nana envenenaron a María y la manipula por dinero a cambio de su silencio. En medio de la charla, ambos forcejean y Soraya cae por la ventana. Esto le cobra la vida.

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37:19 min
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María la del barrio - Capítulo 20: Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea  
Capítulo 19 María la del Barrio: Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya
37:52
Capítulo 19
Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya
cap (8).png
36:13
Capítulo 18
El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa
CAPÍTULO (1).png
37:36
Capítulo 17
María le pone una demanda a Luis Fernando
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37:19
Capítulo 20
Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea  

Capítulo 20 María la del barrio : Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea  

Osvaldo descubre que Soraya y su nana envenenaron a María y la manipula por dinero a cambio de su silencio. En medio de la charla, ambos forcejean y Soraya cae por la ventana. Esto le cobra la vida.

Por: Caracol Televisión
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Capítulo 19 María la del Barrio: Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya
37:52
Capítulo 19
Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya
cap (8).png
36:13
Capítulo 18
El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa
CAPÍTULO (1).png
37:36
Capítulo 17
María le pone una demanda a Luis Fernando
cap (7).png
32:44
Capítulo 16
Soraya acusa injustamente a María de ladrona
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35:37
Capítulo 15
Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión
cap (5).png
33:55
Capítulo 14
el dueño del casino va a donde Fernando a saldar cuentas
capítulo maría.png
37:19
Capítulo 20
Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea  