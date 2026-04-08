Capítulo 20 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 20 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Osvaldo descubre que Soraya y su nana envenenaron a María y la manipula por dinero a cambio de su silencio. En medio de la charla, ambos forcejean y Soraya cae por la ventana. Esto le cobra la vida.
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37:19 min
María la del barrio - Capítulo 20: Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea
37:52
Capítulo 19
Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya
36:13
Capítulo 18
El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa
37:36
Capítulo 17
María le pone una demanda a Luis Fernando
37:19
Capítulo 20
Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea
Capítulo 20 María la del barrio : Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea
Osvaldo descubre que Soraya y su nana envenenaron a María y la manipula por dinero a cambio de su silencio. En medio de la charla, ambos forcejean y Soraya cae por la ventana. Esto le cobra la vida.