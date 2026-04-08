37:19 min María la del barrio - Capítulo 20: Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea 37:52 Capítulo 19 Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya 36:13 Capítulo 18 El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa 37:36 Capítulo 17 María le pone una demanda a Luis Fernando 37:19 Capítulo 20 Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea

Capítulo 20 María la del barrio : Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea Osvaldo descubre que Soraya y su nana envenenaron a María y la manipula por dinero a cambio de su silencio. En medio de la charla, ambos forcejean y Soraya cae por la ventana. Esto le cobra la vida.