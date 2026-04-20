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Capítulo 28 de 'María, la del barrio', novela mexicana de Thalía, completo

Capítulo 28 de 'María, la del barrio', novela mexicana de Thalía, completo´. Luis Fernando le pide perdón a María, luego de dejar a su amante Penélope, y logran rehacer su familia.

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35:27 min
28. Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
María la del barrio - Capítulo 28: Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
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37:14
Capítulo 27
María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija
26. Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
36:10
Capítulo 26
Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
Capítulo 25 María la del Barrio: María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
36:39
Capítulo 25
María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
28. Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
35:27
Capítulo 28
Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él

Capítulo 28 María la del barrio : Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él

Luis Fernando le pide a su amante que se olvide de él, porque quiere recuperar su familia, y corre a los brazos de María. Aunque ella al principio no lo perdona, termina cediendo.

Por: Alejandra Hurtado
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cap (13).png
37:14
Capítulo 27
María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija
26. Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
36:10
Capítulo 26
Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
Capítulo 25 María la del Barrio: María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
36:39
Capítulo 25
María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
24. Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
35:39
Capítulo 24
Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
23. Luis Fernando quiere recuperar el amor de María   
37:11
Capítulo 23
Luis Fernando quiere recuperar el amor de María
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37:31
Capítulo 22
Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho
28. Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
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Capítulo 28
Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él