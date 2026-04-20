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Capítulo 28 de 'María, la del barrio', novela mexicana de Thalía, completo
Capítulo 28 de 'María, la del barrio', novela mexicana de Thalía, completo´. Luis Fernando le pide perdón a María, luego de dejar a su amante Penélope, y logran rehacer su familia.
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Capítulo 28 María la del barrio : Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
35:27 min
María la del barrio - Capítulo 28:
Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
37:14
Capítulo 27
María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija
36:10
Capítulo 26
Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
36:39
Capítulo 25
María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
35:27
Capítulo 28
Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
Capítulo 28 María la del barrio : Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
Luis Fernando le pide a su amante que se olvide de él, porque quiere recuperar su familia, y corre a los brazos de María. Aunque ella al principio no lo perdona, termina cediendo.
Por:
Alejandra Hurtado
|
20 de Abril, 2026
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37:14
Capítulo 27
María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija
36:10
Capítulo 26
Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
36:39
Capítulo 25
María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
35:39
Capítulo 24
Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
37:11
Capítulo 23
Luis Fernando quiere recuperar el amor de María
37:31
Capítulo 22
Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho
35:27
Capítulo 28
Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él
María la del barrio
Capítulo 27 María la del barrio : María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija
María la del barrio
Capítulo 26 María la del barrio : Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón
María la del barrio
Capítulo 25 María la del barrio : María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo
María la del barrio
Capítulo 24 María la del barrio : Luis Fernando le confiesa a Lupe que quiere adoptar un bebé
María la del barrio
Capítulo 23 María la del barrio : Luis Fernando quiere recuperar el amor de María
María la del barrio
Capítulo 22 María la del barrio : Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho
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