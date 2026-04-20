35:27 min María la del barrio - Capítulo 28: Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él 37:14 Capítulo 27 María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija 36:10 Capítulo 26 Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón 36:39 Capítulo 25 María ve un niño y le llama la atención, sin pensar que es su hijo 35:27 Capítulo 28 Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él

Capítulo 28 María la del barrio : Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él Luis Fernando le pide a su amante que se olvide de él, porque quiere recuperar su familia, y corre a los brazos de María. Aunque ella al principio no lo perdona, termina cediendo.