35:34 min María la del barrio - Capítulo 29: atropellan a Agripina y María sueña que Nandito es su hijo 35:27 Capítulo 28 Luis Fernando termina con Penélope y le pide a María que lo perdone y regrese con él 37:14 Capítulo 27 María habla con Penélope y discuten porque es mala con su hija 36:10 Capítulo 26 Luis Fernando pelea con María y le rompe el corazón 35:34 Capítulo 29 atropellan a Agripina y María sueña que Nandito es su hijo

Capítulo 29 María la del barrio : atropellan a Agripina y María sueña que Nandito es su hijo María sigue impresionada por lo que Nandito le hizo sentir cuando lo vio, pues la hace pensar en el bebé que regaló. Mientras tanto, el joven sufre por el accidente que tuvo su mamá.