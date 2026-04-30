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Capítulo 36 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 36 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La pareja llega al acuerdo que, en estos momentos, les conviene más el dinero que contarle a Tita la verdad; es por eso que firman y se quedan con la mejor parte, pero no es suficiente para ellos.

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39:45 min
Capítulo 36 María la del Barrio: Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
María la del barrio - Capítulo 36: Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
cap (15).png
37:27
Capítulo 35
Victoria está recibiendo cartas anónimas y sospecha de quién son
cap maria (1).png
34:17
Capítulo 34
Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija
cap (14).png
34:59
Capítulo 33
María le cuenta a su familia que encontró a su hijo perdido
Capítulo 36 María la del Barrio: Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
39:45
Capítulo 36
Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando

Capítulo 36 María la del barrio : Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando

La pareja llega al acuerdo que, en estos momentos, les conviene más el dinero que contarle a Tita la verdad; es por eso que firman y se quedan con la mejor parte, pero no es suficiente para ellos.

Por: Caracol Televisión
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cap (15).png
37:27
Capítulo 35
Victoria está recibiendo cartas anónimas y sospecha de quién son
cap maria (1).png
34:17
Capítulo 34
Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija
cap (14).png
34:59
Capítulo 33
María le cuenta a su familia que encontró a su hijo perdido
María 32
37:00
Capítulo 32
Agripina le dice a María que Nandito no es su hijo: se lo regalaron
CAP María.jpg
34:59
Capítulo 31
Nandito entra a robar a la mansión y María quiere salvarlo
Capítulo 30 María, la del barrio: Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero
34:11
Capítulo 30
Penélope chantajea a Luis Fernando a cambio de dinero
Capítulo 36 María la del Barrio: Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
39:45
Capítulo 36
Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando