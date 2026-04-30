Capítulo 36 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 36 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La pareja llega al acuerdo que, en estos momentos, les conviene más el dinero que contarle a Tita la verdad; es por eso que firman y se quedan con la mejor parte, pero no es suficiente para ellos.
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39:45 min
María la del barrio - Capítulo 36: Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
37:27
Capítulo 35
Victoria está recibiendo cartas anónimas y sospecha de quién son
34:17
Capítulo 34
Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija
34:59
Capítulo 33
María le cuenta a su familia que encontró a su hijo perdido
39:45
Capítulo 36
Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
Capítulo 36 María la del barrio : Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando
La pareja llega al acuerdo que, en estos momentos, les conviene más el dinero que contarle a Tita la verdad; es por eso que firman y se quedan con la mejor parte, pero no es suficiente para ellos.