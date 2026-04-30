39:45 min María la del barrio - Capítulo 36: Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando 37:27 Capítulo 35 Victoria está recibiendo cartas anónimas y sospecha de quién son 34:17 Capítulo 34 Penélope le dice a Luis Fernando que le contará la verdad a su hija 34:59 Capítulo 33 María le cuenta a su familia que encontró a su hijo perdido 39:45 Capítulo 36 Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando

Capítulo 36 María la del barrio : Penélope y su esposo firman el contrato de Luis Fernando La pareja llega al acuerdo que, en estos momentos, les conviene más el dinero que contarle a Tita la verdad; es por eso que firman y se quedan con la mejor parte, pero no es suficiente para ellos.