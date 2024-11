Cuánto mide Norma Nivia: La actriz admite que la altura ha saboteado su vida sentimental y laboral

Norma Nivia es la nueva invitada al podcast de Caracol Televisión y La Red Los Enredados, en el que diferentes personalidades del entretenimiento nacional se pronuncian sobre su vida sentimental, su trabajo dentro de la industria artística y pasan un rato agradable. Uno de los temas que más llama la atención de su entrevista, es que la actriz habla acerca de cómo su altura le ha permitido destacar de la demás gente, pero también le ha traído ciertos inconvenientes.

El hecho tiene lugar, cuando le preguntan por una verdad que le duele a los hombres. Es allí cuando revela que se ha percatado de cómo se sienten un poco amenazados cuando encuentran a una mujer más alta que ellos: "mido 1.84, les duele".

Nivia asegura que, aunque sí se le ha dificultado un poco conseguir pareja con este rasgo físico, ha notado que esto la afecta mucho más en materia laboral, ya que hay algunos actores que se niegan rotundamente a grabar escenas con ella teniendo en cuenta que se va a ver más que ellos.

"Los actores a veces son como 'no, más alta, no. No puede ser, yo tengo que ser el más alto, eso no me hace quedar bien'. En muchas ocasiones, y son en realidad varias, me han descabezado de un personaje que de repente me he ganado por casting porque 'es que eres más alta que el hombre'", explica.

Asimismo, cuenta que en diversas oportunidades se ha topado con hombres que, inicialmente, no se muestran afectados con este tema; sin embargo, todos han aceptado tiempo después que no les gusta la idea de que use zapatos altos debido a que pueden hacerlos "quedar mal".

Por último, Norma Nivia afirma que, como es oriunda de un municipio del Tolima, ha tenido la posibilidad de tener novios a los que denomina "llaveritos" por su tamaño; por lo que este asunto nunca ha representado una inseguridad en su vida.

"Lo más bajito yo creo que debió haber sido por ahí hasta acá (señala la quijada). O sea, una cabeza de diferencia", dijo, admitiendo que al estar enamorada jamás se fijó mucho en la gran distinción de estatura que había con aquellas personas a las que amaba.