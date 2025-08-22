Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Venganza  / Capítulos  / Capítulo 85 La Venganza: Felipe presenta a Valentina como su esposa ante todas las familias

Capítulo 85 La Venganza: Felipe presenta a Valentina como su esposa ante todas las familias

En el evento para presentar a la esposa de Felipe, se encuentran todas las familias y allegados, luego de tanto misterio, anuncia a Valentina Díaz como su mujer, algo que genera conmoción en el público.