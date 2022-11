Nostalgia y emoción: Así fue como los usuarios reaccionaron al estreno de Los Briceño

Caracol Televisión estrenó Los Briceño , una novela con una historia cargada de humor, amor y mucha aventura que cuenta con un elenco de lujo y que en su primer capítulo logró emocionar a cada usuario, empezando desde el momento en que esta familia de Ubaté se presentó a una legendaria carrera de tractomulas.

Con gran expectativa por su emisión, los colombianos expresaron sus pensamientos sobre la novela, pues cada escena era más emocionante que la anterior gracias a las ocurrencias y sorpresas de ‘La Chiqui’, Armando, Peluche, Toronja, Darío y Yutúb.

Uno de los elementos que más llamó la atención, e incluso llegó al corazón de quienes se conectaron a este estreno, fue ver al querido y fallecido actor Toto Vega en los zapatos de Tulio, el hombre que intenta quitarle ‘La Muñeca’ a la familia, la adorada tractomula.

Toronja , el hermano mayor de Los Briceño que se muestra como el más serio, interpretado por José Daniel Cristancho, sorprendió a los usuarios por la escena en que cantó y demostró su gran talento.

Pero esto no fue lo único, porque no muchos esperaban que Cecilia ‘La Chiqui’, estuviera embarazada de Samuel, aquel costeño que en realidad no la quiere y es interpretado por Mario Espitia. Y por supuesto, otros televidentes se sintieron identificados con la reacción de los miembros de Los Briceño.

#LosBriceño Cecilia diciendo que esta esperando un bebé de un hombre maravilloso jaja. pic.twitter.com/nxT0LBvzrg — Alex Guata (@Alexanderguata) November 22, 2022

Como muestra de las altas expectativas por esta producción, ya hay personas que incluso se declararon #BriceñoLover.

"Súper enganchado", "Me hizo reír mucho", "Me encantó, una cultura y acento distinto", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales y que evidencian que los televidentes no se quieren perder esta gran historia y todo lo que va a suceder en esta historia.

Esta buena la novela, una mezcla entre actores viejos y nuevos, me encanta, super enganchado #LosBriceño — Andy Ruiz (@Andyruiz4008) November 22, 2022

