El elenco de Los Briceño se le midió al “test mulero” ¿Cómo les fue?

El gran estreno de Los Briceño emociona a más de uno, y llegará a reemplazar a la producción La Reina de indias y el Conquistador. Desde este lunes 21 de noviembre los televidentes podrán verla a partir de las 10 de la noche.

La historia es el equilibrio perfecto entre el humor, el amor y una experiencia colombiana, pues Los Briceño, Toronja, Peluche, Metacho, Yutúb y La Chiqui, son como cualquier familia de la cultura popular nacional. De hecho, esa es la razón por la que más de uno podría sentirse identificado.

En marco de su lanzamiento, en Caracoltv.com les hicimos algunas preguntas para que nos respondieran en exclusiva, su opinión y qué tanto aprendieron de la industria y de quienes trabajan con las mulas en el país.

César Mora, Katherine Escobar, Juan Manuel Restrepo, Camilo Amores y Felipe Bernedette respondieron el “test mulero” y se pusieron a “medirse el aceite” entre ellos con sus opiniones sobre los viajes en carretera.

La primera pregunta fue qué parada no puede faltar jamás en un viaje y las respuestas se dividieron en dos, quienes se refirieron a las pausas para ir al baño antes recorrer el país por varias horas, y los que dijeron que no podía faltar la ida “a comer empanadas, helados de coco, sopas o fresas con crema".

Al preguntarles si los camioneros tienen un amor en cada lugar al que van, la respuesta general fue la misma. Aunque ninguno quería comprometer al gremio, aseguraron que son personas con gran encanto y talento para hablar, por lo que puede ser un mito que se transformó en realidad.

Sin embargo, tres respuestas fueron un poco más allá, y es que un miembro del elenco decidió preguntarle a su tío Rubiel, quien tiene una mula, mientras que otro aseguró que podrían ser como los marineros, pero en la tierra, y el último reveló que su personaje lo confirmará en cada capítulo.

Sobre la comida que no puede faltar en carretera, el arroz, las sopas, sancocho, ajiaco, cuchuco y en gran cantidad no se podían quedar atrás. A pesar de esto, uno de los actores mencionó que no le gusta, por lo que podría saltársela.

“Que también haya seco, frijoles con arroz” mencionaron y en la lista incluyeron la gallina o una picada con morcilla, chorizo, papa criolla, plátano, mazorca y arepa de choclo, un poquito de cada cosa, sin dejar atrás la arepa, la yuca o el refajo.

Todos dieron un consejo para evitar el llamado “bronceado de camionero”, por eso aseguraron que preferiblemente no hay que sacar el brazo por la ventana “manejen con el brazo adentro”, usar bloqueador y polarizar los vidrios de la mula o el carro no está de más.

Finalmente, todos hicieron su selección musical en carretera, desde “Julia, Julia, Julia”, pasando por rondas infantiles, “Salió el sol”, una amplia selección de rock, y cómo no, ritmos más latinoamericanos, como el bambuco, el pasillo e incluso varios artistas de salsa como Rubén Blades, Willie Colón, Ismael Rivera, Ismael Miranda, entre otros.

Para conocer quién dio cada respuesta, detalles sobre sus personajes y otros detalles no se pierda la entrevista en exclusiva y conéctese cada noche a los capítulos de Los Briceño después de Entre Sombras.