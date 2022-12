Yutúb nos responde algunas preguntas rápidas, ¿qué otro nombre le pondría a La Muñeca?

Yutúb se ha convertido en uno de los personajes más queridos por los colombianos, quienes han ido conociendo su extrovertida personalidad y graciosa historia que está quedando plasmada en Los Briceño .

Este joven que sueña con ser un reconocido creador de contenido ve sus proyectos de vida muy lejos de las tractomulas y las vías, como sí lo hacen los demás miembros de su familia, lo cual lo ha llevado a cometer ciertas equivocaciones, como el sentir pena de sus seres queridos y negar sus orígenes.

Es por ello que él es quien se encuentra más alejado de La Muñeca, el imponente vehículo de transporte que ha sido parte de los Briceño desde hace muchos años, pues a pesar de que siente un afecto especial por este, no siente una pasión por ella, ni siente que sus sueños giren alrededor de esta.

No obstante, Yutúb no quiso quedarse sin hablar sobre esta tractomula y nos respondió algunas preguntas rápidas con las que también nos revela algunos detalles de La Muñeca.

Por medio de estas respuestas, el menor de los Briceño nos explica que desde muy pequeño este vehículo ha sido parte de la familia, por lo que tiene varios recuerdos estando en ella. A su vez, nos cuenta los momentos más especiales que ha vivido en ella, pues es innegable que cada uno de ellos tenga una historia con la favorita de Armando.

Su lado creativo no queda atrás, por lo que se anima a darnos a conocer el nuevo nombre que le pondría a La Muñeca en caso de que su padre lo dejara, en el que plasma esa marca personal que ha estado impulsando en sus seguidores.