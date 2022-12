¿José Daniel Cristancho se parece a Toronja? Estas son las cosas que lo molestan

José Daniel Cristancho realmente se ha lucido con su papel de Toronja en Los Briceño , pues nos ha demostrado los diversos matices que puede tener un solo personaje dentro de una historia, en la que estos hombres fueron criados en una época en la que el papel del macho alfa estaba bastante marcado.

Es por ello que la personalidad de Rigoberto Briceño está muy ligada a ser ese hermano mayor que es exigente, regañón, perfeccionista y un poco malgeniado, pues siente que tiene toda la responsabilidad de su familia en los hombros.

Sin embargo, su amistad con Amalfi, quien no hace parte de su núcleo familiar, le ha permitido quitarse los guantes por un rato y mostrar su lado más sensible y artístico, dejándonos en claro que los seres humanos tenemos varias capas de sentimientos y que por temor no somos capaces de mostrarlas todas.

Aún así, la principal característica de Toronja es su mal humor y falta de control de la ira, ya que cuando se encuentra en una situación que le disgusta o le incomoda no puede evitar decir lo que piensa y confrontarse frente a quien le busque la pelea.

Es por ello que José Daniel Cristancho nos comenta en qué aspectos se parece a su personaje, por lo que nos comenta aquellas cosas que, al igual que a este Briceño, le dan malgenio.

Inicialmente, nos asegura que no es tarea fácil encontrar esos aspectos en común, pues piensa que no es una chispita a punto de explotar como Toronja, pero aún así nos nombre tres que definitivamente lo sacan de sus casillas y que le pueden arruinar el día.

@caracoltv El talentoso Jose Daniel Cristancho confesó cuáles eran esas cosas que más hacen enojar a #Toronja y también a él mismo.👀 Recuerda estar muy pendiente del capítulo de #LosBriceño esta noche. 🤩 ♬ Indie Rock - BlueWavProductions