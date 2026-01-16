Publicidad

Capítulo 45 Leyla: 16 de enero - Caracol TV

En medio de la separación entre Nur y Tufan, el hombre se le acercó a Leyla, para preguntarle si podía pasarle todas sus posesiones. A lo que la mujer quedó en shock por la confianza que le tiene.

Publicidad

Capítulo 45 Leyla: Tufan quiere transferirle sus posesiones a Leyla para proteger a su familia
Capítulo Leyla 15 de enero.
Capítulo 46
Givan descubre la verdadera identidad de su novia
Capítulo 45 Leyla: Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
Capítulo 45
Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
Capítulo 44 Leyla: Leyla ayuda a Nur para salir en una revista
Capítulo 44
Nur busca la manera de estar en la portada de una revista
