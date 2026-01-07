Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
Falcao García
Separación de Ómar Murillo y Koral Costa
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Capítulo 41 Leyla: 7 de enero - Caracol TV

Nur se encuentra entre la espada y la pared, razón por la que decide confesarle la verdad a Tufan para conservar su relación. Para perdonarla, el hombre le exige decir la verdad a toda la familia.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

38:35 min
Capítulo 41 Leyla
Leyla - Capítulo 41: Nur se ve obligada a confesarle a su familia que es madre de Givan
Capítulo 40 Leyla
38:37
Capítulo 40
Givan decide irse de casa, luego, habla con Ipek y Leyla de sus planes
Capítulo 39 Leyla
38:44
Capítulo 39
Givan enfrenta a su familia al enterarse de que Nur es su madre biológica
Capítulo 38 Leyla
46:39
Capítulo 38
Ipek sufre una crisis al enterarse de que no es hija biológica de Tufan
Capítulo 41 Leyla
38:35
Capítulo 41
Nur se ve obligada a confesarle a su familia que es madre de Givan

Capítulo 41 Leyla: Nur se ve obligada a confesarle a su familia que es madre de Givan

Nur se encuentra entre la espada y la pared, razón por la que decide confesarle la verdad a Tufan para conservar su relación. Para perdonarla, el hombre le exige decir la verdad a toda la familia.

Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 40 Leyla
38:37
Capítulo 40
Givan decide irse de casa, luego, habla con Ipek y Leyla de sus planes
Capítulo 39 Leyla
38:44
Capítulo 39
Givan enfrenta a su familia al enterarse de que Nur es su madre biológica
Capítulo 38 Leyla
46:39
Capítulo 38
Ipek sufre una crisis al enterarse de que no es hija biológica de Tufan
Capítulo 37 Leyla
46:10
Capítulo 37
Nur somete a Leyla a un arriesgado plan para acabar con Rasim
Capítulo 36 Leyla
46:10
Capítulo 36
una misteriosa visita altera la cena familiar de Nur y los extorsionan
Capítulo 35 Leyla
46:10
Capítulo 35
Givan decide oficializar la relación con Leyla, pero ella le termina
Capítulo 41 Leyla
38:35
Capítulo 41
Nur se ve obligada a confesarle a su familia que es madre de Givan