Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Homenaje a Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Capítulo 45 Leyla: 19 de enero - Caracol TV

Civan llama a Leyla para que vaya a la casa, posteriormente, la mujer le indica que no puede ir, porque debe pedirle permiso a Nur. A lo que él le afirma que resolverá todo y le cuenta a su mamá que necesita a la joven.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:18 min
Capítulo 45 Leyla: Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
Leyla - Capítulo 45: Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
Capítulo 44 Leyla: Leyla ayuda a Nur para salir en una revista
38:43
Capítulo 44
Nur busca la manera de estar en la portada de una revista
Capítulo 43 Leyla
38:32
Capítulo 43
Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible
Capítulo 42 Leyla
38:37
Capítulo 42
Givan se infiltra en casa de Nur y le exige que le diga la verdad, ¿lo hará?
Capítulo 45 Leyla: Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
44:18
Capítulo 45
Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo

Capítulo 45 Leyla: Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo

Civan llama a Leyla para que vaya a la casa, posteriormente, la mujer le indica que no puede ir, porque debe pedirle permiso a Nur. A lo que él le afirma que resolverá todo y le cuenta a su mamá que necesita a la joven.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 44 Leyla: Leyla ayuda a Nur para salir en una revista
38:43
Capítulo 44
Nur busca la manera de estar en la portada de una revista
Capítulo 43 Leyla
38:32
Capítulo 43
Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible
Capítulo 42 Leyla
38:37
Capítulo 42
Givan se infiltra en casa de Nur y le exige que le diga la verdad, ¿lo hará?
Capítulo 41 Leyla
38:35
Capítulo 41
Nur se ve obligada a confesarle a su familia que es madre de Givan
Capítulo 40 Leyla
38:37
Capítulo 40
Givan decide irse de casa, luego, habla con Ipek y Leyla de sus planes
Capítulo 39 Leyla
38:44
Capítulo 39
Givan enfrenta a su familia al enterarse de que Nur es su madre biológica
Capítulo 45 Leyla: Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
44:18
Capítulo 45
Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo