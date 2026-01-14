44:18 min Leyla - Capítulo 45: Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo 38:43 Capítulo 44 Nur busca la manera de estar en la portada de una revista 38:32 Capítulo 43 Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible 38:37 Capítulo 42 Givan se infiltra en casa de Nur y le exige que le diga la verdad, ¿lo hará? 44:18 Capítulo 45 Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo

Capítulo 45 Leyla: Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo Civan llama a Leyla para que vaya a la casa, posteriormente, la mujer le indica que no puede ir, porque debe pedirle permiso a Nur. A lo que él le afirma que resolverá todo y le cuenta a su mamá que necesita a la joven.