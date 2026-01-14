Capítulo 45 Leyla: Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo

Civan llama a Leyla para que vaya a la casa, posteriormente, la mujer le indica que no puede ir, porque debe pedirle permiso a Nur. A lo que él le afirma que resolverá todo y le cuenta a su mamá que necesita a la joven.
44:18 min
Leyla - Capítulo 45: Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
