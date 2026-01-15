Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Vuelta al Mundo en 80 Risas
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Homenaje a Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Capítulo 46 Leyla: 15 de enero - Caracol TV

Luego de retirarse de la celebración de Año Nuevo en la casa de sus padres biológicos, Givan observa los fuegos artificiales con Ela. Debido a una memorable conversación de la infancia, el joven identifica al amor de su vida.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

43:06 min
Capítulo Leyla 15 de enero.
Leyla - Capítulo 46: Givan descubre la verdadera identidad de su novia
Capítulo 45 Leyla: Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
44:18
Capítulo 45
Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
Capítulo 44 Leyla: Leyla ayuda a Nur para salir en una revista
38:43
Capítulo 44
Nur busca la manera de estar en la portada de una revista
Capítulo 43 Leyla
38:32
Capítulo 43
Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible
Capítulo Leyla 15 de enero.
43:06
Capítulo 46
Givan descubre la verdadera identidad de su novia

Capítulo 46 Leyla: Givan descubre la verdadera identidad de su novia

Luego de retirarse de la celebración de Año Nuevo en la casa de sus padres biológicos, Givan observa los fuegos artificiales con Ela. Debido a una memorable conversación de la infancia, el joven identifica al amor de su vida.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
Capítulo 45 Leyla: Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
44:18
Capítulo 45
Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
Capítulo 44 Leyla: Leyla ayuda a Nur para salir en una revista
38:43
Capítulo 44
Nur busca la manera de estar en la portada de una revista
Capítulo 43 Leyla
38:32
Capítulo 43
Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible
Capítulo 42 Leyla
38:37
Capítulo 42
Givan se infiltra en casa de Nur y le exige que le diga la verdad, ¿lo hará?
Capítulo 41 Leyla
38:35
Capítulo 41
Nur se ve obligada a confesarle a su familia que es madre de Givan
Capítulo 40 Leyla
38:37
Capítulo 40
Givan decide irse de casa, luego, habla con Ipek y Leyla de sus planes
Capítulo Leyla 15 de enero.
43:06
Capítulo 46
Givan descubre la verdadera identidad de su novia