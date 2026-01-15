Luego de retirarse de la celebración de Año Nuevo en la casa de sus padres biológicos, Givan observa los fuegos artificiales con Ela. Debido a una memorable conversación de la infancia, el joven identifica al amor de su vida.
43:06 min
Leyla - Capítulo 46: Givan descubre la verdadera identidad de su novia
43:06
Capítulo 46
Givan descubre la verdadera identidad de su novia
Capítulo 46 Leyla: Givan descubre la verdadera identidad de su novia
