En vivo
Hilos de Vida
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Homenaje a Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Capítulo 44 Leyla: 13 de enero

Después de tener una discusión entre las dos, Nur llama a Leyla para que haga un platillo especial a una mujer. Ella se le mide y lo hace con todo el cariño, porque conectó con su historia.

38:43 min
Capítulo 44 Leyla: Leyla ayuda a Nur para salir en una revista
Leyla - Capítulo 44: Leyla ayuda a Nur para que logre estar en la portada de una revista
Capítulo 44 Leyla: Leyla ayuda a Nur para salir en una revista
38:43
Capítulo 44
Leyla ayuda a Nur para que logre estar en la portada de una revista

Capítulo 44 Leyla: Leyla ayuda a Nur para que logre estar en la portada de una revista

Después de tener una discusión entre las dos, Nur llama a Leyla para que haga un platillo especial a una mujer. Ella se le mide y lo hace con todo el cariño, porque conectó con su historia.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 44 Leyla: Leyla ayuda a Nur para salir en una revista
38:43
Capítulo 44
Leyla ayuda a Nur para que logre estar en la portada de una revista