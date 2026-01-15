Publicidad
La Reina del Flow 3 capítulo 3 completo hoy 15 de enero 2026
Capítulo 3 de 'La Reina del Flow 3' completo: qué pasa con la búsqueda de Yeimy Montoya y susto que ocasiona Alma, hija de Charly y la reina.
Capítulo 3 La Reina del Flow: dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella
44:09 min
La Reina del Flow - Capítulo 3:
dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella
55:16
Capítulo 2
Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy
1:02:00
Capítulo 1
Charly emprende su búsqueda para dar con el paradero de Yeimy
50:30
Capítulo 95
Mike Rivera secuestra a Yeimy e intenta acabar con su vida
Capítulo 3 La Reina del Flow: dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella
Charly insiste en que la mujer que aparece en un video borroso es su esposa, pero las autoridades paran la búsqueda. El cantante, entonces, decide seguir la investigación por su propia cuenta.
Por:
Alejandra Hurtado
|
15 de Enero, 2026
55:16
Capítulo 2
Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy
1:02:00
Capítulo 1
Charly emprende su búsqueda para dar con el paradero de Yeimy
50:30
Capítulo 95
Mike Rivera secuestra a Yeimy e intenta acabar con su vida
50:12
Capítulo 94
Charly, Yeimy y Juancho planean exponer a Mike en vivo
50:20
Capítulo 93
Charly y Juancho compiten por el amor de Yeimy
30:39
Capítulo 92
Titano fallece durante el rescate de Erick
Capítulo 2 La Reina del Flow: Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy
Capítulo 1 La Reina del Flow: Charly emprende su búsqueda para dar con el paradero de Yeimy
Capítulo 95 La Reina del Flow: Mike Rivera secuestra a Yeimy e intenta acabar con su vida
Capítulo 94 La Reina del Flow: Charly, Yeimy y Juancho planean exponer a Mike en vivo
Capítulo 93 La Reina del Flow: Charly y Juancho compiten por el amor de Yeimy
Capítulo 92 La Reina del Flow: Titano fallece durante el rescate de Erick
