44:09 min La Reina del Flow - Capítulo 3: dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella 55:16 Capítulo 2 Charly suspende su gira tras la desaparición de Yeimy 1:02:00 Capítulo 1 Charly emprende su búsqueda para dar con el paradero de Yeimy 50:30 Capítulo 95 Mike Rivera secuestra a Yeimy e intenta acabar con su vida

Capítulo 3 La Reina del Flow: dejan de buscar a Yeimy, pero Charly hace plan para dar con ella Charly insiste en que la mujer que aparece en un video borroso es su esposa, pero las autoridades paran la búsqueda. El cantante, entonces, decide seguir la investigación por su propia cuenta.