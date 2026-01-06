38:37 min Leyla - Capítulo 40: Givan decide irse de casa, luego, habla con Ipek y Leyla de sus planes 38:44 Capítulo 39 Givan enfrenta a su familia al enterarse de que Nur es su madre biológica 46:39 Capítulo 38 Ipek sufre una crisis al enterarse de que no es hija biológica de Tufan 46:10 Capítulo 37 Nur somete a Leyla a un arriesgado plan para acabar con Rasim 38:37 Capítulo 40 Givan decide irse de casa, luego, habla con Ipek y Leyla de sus planes

Capítulo 40 Leyla: Givan decide irse de casa, luego, habla con Ipek y Leyla de sus planes Luego de saber la verdad, Givan toma la drástica decisión de irse de casa, pero no sin antes hablar con su hermana. Al llegar a su nuevo hogar, vuelven a su cabeza recuerdos de cuando era niño.