Capítulo 29 Leyla: Tufan le confiesa a Serap que Ipek no es su hija Después de que Serap llamara a Tufan para pedirle ayuda, ellos hablan por un rato y luego la mujer se mide los vestidos de novia. Minutos después, él le confiesa todo sobre Ipek.