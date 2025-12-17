Publicidad

Capítulo 29 Leyla: 17 de diciembre

Después de que Serap llamara a Tufan para pedirle ayuda, ellos hablan por un rato y luego la mujer se mide los vestidos de novia. Minutos después, él le confiesa todo sobre Ipek.

43:32 min
Capítulo 29 Leyla: Tufan le confiesa a Serap que Ipek no es su hija
Capítulo 28 Leyla: Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan
43:28
Capítulo 28
Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan
Capítulo 27 Leyla: Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
43:38
Capítulo 27
Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
Capítulo 26 Leyla
43:27
Capítulo 26
Leyla toma sin permiso joyas de Nur para ejecutar un plan en su contra
Capítulo 29 Leyla: Tufan le confiesa a Serap que Ipek no es su hija

Después de que Serap llamara a Tufan para pedirle ayuda, ellos hablan por un rato y luego la mujer se mide los vestidos de novia. Minutos después, él le confiesa todo sobre Ipek.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 25 Leyla
42:49
Capítulo 25
Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación
Capítulo 24 Leyla
43:35
Capítulo 24
Nur se debate entre la vida y la muerte
Capítulo 23 Leyla
43:48
Capítulo 23
Civan le pide matrimonio a Leyla de una manera simbólica, pero ¿aceptará?
