Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Boda de Margarita Rosa
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Capítulo 27 Leyla: 15 de diciembre - Caracol TV

Cuando Tufan se da cuenta de que la hija de Nur no es de él, la enfrenta en la cena. Posteriormente, la mujer, para defenderse, le revela a todos que él fue quien atropelló a Hilmi.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

43:38 min
Capítulo 27 Leyla: Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
Leyla - Capítulo 27: Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
Capítulo 26 Leyla
43:27
Capítulo 26
Leyla toma sin permiso joyas de Nur para ejecutar un plan en su contra
Capítulo 25 Leyla
42:49
Capítulo 25
Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación
Capítulo 24 Leyla
43:35
Capítulo 24
Nur se debate entre la vida y la muerte
Capítulo 27 Leyla: Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
43:38
Capítulo 27
Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi

Capítulo 27 Leyla: Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi

Cuando Tufan se da cuenta de que la hija de Nur no es de él, la enfrenta en la cena. Posteriormente, la mujer, para defenderse, le revela a todos que él fue quien atropelló a Hilmi.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 26 Leyla
43:27
Capítulo 26
Leyla toma sin permiso joyas de Nur para ejecutar un plan en su contra
Capítulo 25 Leyla
42:49
Capítulo 25
Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación
Capítulo 24 Leyla
43:35
Capítulo 24
Nur se debate entre la vida y la muerte
Capítulo 23 Leyla
43:48
Capítulo 23
Civan le pide matrimonio a Leyla de una manera simbólica, pero ¿aceptará?
Capítulo 22 Leyla: Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
43:36
Capítulo 22
Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
Capítulo 21 Leyla
43:35
Capítulo 21
Nur anuncia que Civan se casará pronto, y Leyla se desanima por completo
Capítulo 27 Leyla: Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
43:38
Capítulo 27
Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi