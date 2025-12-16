43:28 min Leyla - Capítulo 28: Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan 43:38 Capítulo 27 Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi 43:27 Capítulo 26 Leyla toma sin permiso joyas de Nur para ejecutar un plan en su contra 42:49 Capítulo 25 Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación 43:28 Capítulo 28 Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan

Capítulo 28 Leyla: Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan Leyla se encuentra con una foto de Tufan y seguidor, y al acercarla se da cuenta de que ahí está Serap. Ella se la muestra a Nur, quien no duda en llamar a Yilmaz para hablar de la mujer.