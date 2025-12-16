Publicidad

Capítulo 28 Leyla: 16 de diciembre

Leyla se encuentra con una foto de Tufan y seguidor, y al acercarla se da cuenta de que ahí está Serap. Ella se la muestra a Nur, quien no duda en llamar a Yilmaz para hablar de la mujer.

Capítulo 28 Leyla: Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan
43:28
Capítulo 28
Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan

Capítulo 28 Leyla: Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan

Leyla se encuentra con una foto de Tufan y seguidor, y al acercarla se da cuenta de que ahí está Serap. Ella se la muestra a Nur, quien no duda en llamar a Yilmaz para hablar de la mujer.

Capítulo 27 Leyla: Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
43:38
Capítulo 27
Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
Capítulo 26 Leyla
43:27
Capítulo 26
Leyla toma sin permiso joyas de Nur para ejecutar un plan en su contra
Capítulo 25 Leyla
42:49
Capítulo 25
Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación
Capítulo 24 Leyla
43:35
Capítulo 24
Nur se debate entre la vida y la muerte
Capítulo 23 Leyla
43:48
Capítulo 23
Civan le pide matrimonio a Leyla de una manera simbólica, pero ¿aceptará?
Capítulo 22 Leyla: Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
43:36
Capítulo 22
Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
