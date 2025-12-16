Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Noticias Caracol
Juegos
Final La Influencer
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol
Capítulo 28 Leyla: 16 de diciembre - Caracol TV
Leyla se encuentra con una foto de Tufan y seguidor, y al acercarla se da cuenta de que ahí está Serap. Ella se la muestra a Nur, quien no duda en llamar a Yilmaz para hablar de la mujer.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
Leyla
/
Capítulos
/
Capítulo 28 Leyla: Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan
43:28 min
Leyla - Capítulo 28:
Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan
43:38
Capítulo 27
Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
43:27
Capítulo 26
Leyla toma sin permiso joyas de Nur para ejecutar un plan en su contra
42:49
Capítulo 25
Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación
43:28
Capítulo 28
Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan
Capítulo 28 Leyla: Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan
Leyla se encuentra con una foto de Tufan y seguidor, y al acercarla se da cuenta de que ahí está Serap. Ella se la muestra a Nur, quien no duda en llamar a Yilmaz para hablar de la mujer.
Por:
Diana Carolina Vergel Perea
|
16 de Diciembre, 2025
Facebook
Twitter
Whatsapp
43:38
Capítulo 27
Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
43:27
Capítulo 26
Leyla toma sin permiso joyas de Nur para ejecutar un plan en su contra
42:49
Capítulo 25
Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación
43:35
Capítulo 24
Nur se debate entre la vida y la muerte
43:48
Capítulo 23
Civan le pide matrimonio a Leyla de una manera simbólica, pero ¿aceptará?
43:36
Capítulo 22
Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
43:28
Capítulo 28
Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan
Leyla
Capítulo 27 Leyla: Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
Leyla
Capítulo 26 Leyla: Leyla toma sin permiso joyas de Nur para ejecutar un plan en su contra
Leyla
Capítulo 25 Leyla: Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación
Leyla
Capítulo 24 Leyla: Nur se debate entre la vida y la muerte
Leyla
Capítulo 23 Leyla: Civan le pide matrimonio a Leyla de una manera simbólica, pero ¿aceptará?
Leyla
Capítulo 22 Leyla: Serap corre peligro y Tufan llega para salvarla
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
Muy Pronto
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series