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Capítulo 108 Leyla: Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren - CaracolTV

La joven sabe que Nur se infiltró en la mansión de los Koroglu porque ellos son de su familia y busca hacerles daño, pero quiere proteger a Eren, pues considera que es un buen hombre.

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46:01 min
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Leyla - Capítulo 108: Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren
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46:00
Capítulo 107
Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino
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46:07
Capítulo 106
Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
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46:12
Capítulo 105
a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
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46:01
Capítulo 108
Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren

Capítulo 108 Leyla: Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren

La joven sabe que Nur se infiltró en la mansión de los Koroglu porque ellos son de su familia y busca hacerles daño, pero quiere proteger a Eren, pues considera que es un buen hombre.

Por: Caracol Televisión
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46:00
Capítulo 107
Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino
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46:07
Capítulo 106
Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
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46:12
Capítulo 105
a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
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46:11
Capítulo 104
Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
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46:04
Capítulo 103
Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida
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46:10
Capítulo 102
los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre
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46:01
Capítulo 108
Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren