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Capítulo 107 Leyla: Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino - CaracolTV

Nur descubre que su exnuera es cercana a Eren y la enfrenta para amenazarla si no guarda su secreto: le dice que Eren es su familiar y que juntas mataron a la mamá de él, hace un año.

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46:00 min
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Leyla - Capítulo 107: Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino
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46:07
Capítulo 106
Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
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46:12
Capítulo 105
a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
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46:11
Capítulo 104
Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
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46:00
Capítulo 107
Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino

Capítulo 107 Leyla: Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino

Nur descubre que su exnuera es cercana a Eren y la enfrenta para amenazarla si no guarda su secreto: le dice que Eren es su familiar y que juntas mataron a la mamá de él, hace un año.

Por: Caracol Televisión
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46:07
Capítulo 106
Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
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46:12
Capítulo 105
a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
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46:11
Capítulo 104
Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
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46:04
Capítulo 103
Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida
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46:10
Capítulo 102
los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre
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56:08
Capítulo 101
Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal
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46:00
Capítulo 107
Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino