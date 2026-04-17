Capítulo 106 Leyla: Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa

Capítulo 106 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 106 'Leyla', novela turca de Caracol. Nur está sacando la basura y ve a Malí, pero ella no presta atención porque cree que es una creación de su cabeza. Sin embargo, Malí le dice que sigue vivo porque su intento de homicidio no funcionó.