Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
'Tormenta de Pasiones'
En Vivo 'A Otro Nivel'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 106 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 106 'Leyla', novela turca de Caracol. Nur está sacando la basura y ve a Malí, pero ella no presta atención porque cree que es una creación de su cabeza. Sin embargo, Malí le dice que sigue vivo porque su intento de homicidio no funcionó.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

46:07 min
plantilla 1280 x 720 (2) (6).png
Leyla - Capítulo 106: Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
plantilla 1280 x 720 (3) (5).png
46:12
Capítulo 105
a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
plantilla 1280 x 720 (2).png
46:11
Capítulo 104
Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
plantilla 1280 x 720 (2) (4).png
46:04
Capítulo 103
Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida
plantilla 1280 x 720 (2) (6).png
46:07
Capítulo 106
Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa

Capítulo 106 Leyla: Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa

Nur está sacando la basura y ve a Malí, pero ella no presta atención porque cree que es una creación de su cabeza. Sin embargo, Malí le dice que sigue vivo porque su intento de homicidio no funcionó.

Por: Caracol Televisión
|
plantilla 1280 x 720 (3) (5).png
46:12
Capítulo 105
a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
plantilla 1280 x 720 (2).png
46:11
Capítulo 104
Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
plantilla 1280 x 720 (2) (4).png
46:04
Capítulo 103
Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida
plantilla 1280 x 720 (2) (3).png
46:10
Capítulo 102
los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre
plantilla 1280 x 720 (12).png
56:08
Capítulo 101
Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal
plantilla 1280 x 720 (4) (3).png
46:11
Capítulo 100
Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
plantilla 1280 x 720 (2) (6).png
46:07
Capítulo 106
Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa