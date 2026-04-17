Capítulo 106 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 106 'Leyla', novela turca de Caracol. Nur está sacando la basura y ve a Malí, pero ella no presta atención porque cree que es una creación de su cabeza. Sin embargo, Malí le dice que sigue vivo porque su intento de homicidio no funcionó.
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46:07 min
Leyla - Capítulo 106: Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
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Capítulo 105
a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
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Capítulo 104
Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
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Capítulo 103
Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida
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Capítulo 106
Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
Capítulo 106 Leyla: Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
Nur está sacando la basura y ve a Malí, pero ella no presta atención porque cree que es una creación de su cabeza. Sin embargo, Malí le dice que sigue vivo porque su intento de homicidio no funcionó.